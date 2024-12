Meloni a Abu Mazen, Israele e Palestina coesistano in pace

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente palestinese, Mahmoud Abbas", noto anche come Abu Mazen. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui la premier "ha ribadito l'impegno dell'Italia a lavorare ad una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati, in cui Israele e Palestina co-esistano fianco a fianco in pace, con sicurezza per entrambi".

Meloni, spiega la nota, "ha, inoltre, reiterato la volontà del Governo di svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e nella ricostruzione della Striscia e di sostenere il processo di riforma e rafforzamento delle Istituzioni palestinesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA