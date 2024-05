Bmw Concept Skytop, futura 'scoperta' già regina di Villa d'Este

Come d'abitudine il Gruppo Bmw, oltre a sostenere uno più importanti eventi al mondo tra quelli dedicati alle auto storiche e a quelle da collezione, ha scelto il Concorso d'Eleganza Villa d'Este per mostrare l'eccellenza della creatività dei suoi brand, e in particolare di Bmw.

Lo fa quest'anno con il Concept Skytop, una due posti aperta che ricorda una scultura meticolosamente trasformata in automobile e realizzata con un'eleganza fluida e sportiva per ottenere un risultato atletico e muscoloso.

"La Concept Skytop ha un design davvero unico ed esotico, nella tradizione del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este - afferma Adrian van Hooydonk, capo del design di Bmw Group - e offre una combinazione di dinamica di guida ed eleganza ai massimi livelli, paragonabile ai suoi antenati storici, come le Bmw Z8 o 503".

L'esterno di Skytop è stato immaginato e realizzato per ispirare il desiderio di viaggiare, con superfici tese e definite da poche linee precise che spingono il volume dell'auto verso la parte posteriore.

Una coppia di alette integrate discretamente nelle spalle delle porte sostituiscono le tradizionali maniglie delle porte.

E sono esclusivi anche i cerchi in lega leggera con un disegno a lamelle che rafforza l'immagine di potenza della Skytop.

Frontalmente spicca il cofano prominente e ampio, dominato dall'iconico design a muso di squalo delle Bmw, ma in questo caso enfatizzato dalla calandra illuminata. Sorprendente è la scanalatura pronunciata che si estende dal cofano, attraversando l'abitacolo fino a un rivestimento in alluminio posizionato sul portellone, sottolineando il flusso dinamico della silhouette.





Il design armonioso dei fari fonde dettagli molto complessi come le unità Led - sviluppate su misura per Skytop - che sono posizionate su supporti in alluminio fresato, utilizzando la tecnologia e il design più recenti per i fari automobilistici con il profilo più sottile attualmente disponibile.

Gli interni e gli esterni della concept car presentano caldi colori monocromatici, che fondono materiali esclusivi con l'artigianato tradizionale.

Tutte le fonti di illuminazione sono contraddistinte da un design pulito e purista che ha consentito di consolidare tutte le funzioni in un unico spazio di installazione. Lo dimostra la forma piatta e definita delle luci posteriori completa l'aspetto generale della Bmw Concept Skytop portata a Vila d'Este.

Altra raffinatezza è il roll-bar rifinito in pelle dietro i due sedili che è combinato con le alette laterali sul montante B e il lunotto completamente retrattile. Le due parti del tetto removibili, anch'esse rivestite in pelle, possono essere riposte in un apposito vano nel bagagliaio.

Superfici in pelle 'brogue' con un tono bruno-rossastro che crea una combinazione di colori coerente con l'esterno. Spiccano anche le applicazioni di cristallo incastonate ad arte in vari elementi della cabina di pilotaggio, Come il leggendario roadster, anche la Concept Skytop è dotata del motore V8 più potente nel portafoglio di motori Bmw.



