Lamborghini a Villa d'Este con quattro vetture storiche

E' stata una partecipazione nutrita, quella di Lamborghini al Concorso di Eleganza di Villa d’Este nello scorso fine settimana. L’edizione 2024 dell'evento ha ospitato quattro vetture storiche prodotte a Sant’Agata Bolognese, a conferma della sempre maggiore attenzione verso le vetture storiche Lamborghini. A Cernobbio hanno sfilato una Miura P400 del 1967, nella Classe D dal nome “Faster! The Arms Race On The Road” e, nella classe H dal nome “The Need For Speed: Supercar Stars Of The Video Generation”, una Countach LP 400 del 1976, una Countach 25 Anniversario del 1990 e una Diablo GT del 1999.

Una selezione che abbraccia un periodo temporale di oltre 30 anni, coinvolgendo tutti i modelli più iconici con motore V12 prodotti in quegli anni. È la prima volta, inoltre, che la youngtimer Diablo sfila a Villa d’Este. "È importante sottolineare come a Villa d’Este, delle quattro vetture Lamborghini presentate, una abbia già ricevuto la Certificazione di Autenticità dal Polo Storico e due siano ora all’inizio del processo di analisi per ottenerla - ha dichiarato Alessandro Farmeschi, after sales director di Lamborghini - testimoniando come il lavoro svolto dai nostri specialisti sia sempre più apprezzato dai collezionisti".

La Countach LP400 è stata premiata dalla giuria per il suo V12 con il trofeo “il Canto del Motore” per il miglior suono, mentre la Diablo GT, al suo debutto come modello al concorso di Villa D’Este, ha ottenuto il trofeo “BMW Group Ragazzi”. La Diablo è stata votata, durante la giornata aperta al pubblico a Villa Erba, come la vettura più iconica presente al concorso da parte del pubblico under 16.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA