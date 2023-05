Special Olympics, a Potenza e Pignola una tre giorni di gare

(ANSA) - POTENZA, 15 MAG - C'è anche la Basilicata, con Potenza e Pignola (Potenza), tra le 14 regioni italiane in cui si svolgeranno le manifestazioni di sport e inclusione sociale della quinta edizione di "Play the game 2023", organizzate da Special Olympics Italia con un programma che abbraccia tutta l'Italia: il cartellone degli eventi è stato presentato stamani, a Potenza.

Dal 19 al 21 maggio le gare di atletica, bocce ed equitazione metteranno in vetrina gli atleti di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e 150 lucani in tre impianti differenti: il campo scuola "Donato Sabia" per l'atletica e una manifestazione dimostrativa di hockey su prato, il bocciodromo di Villa Santa Maria, a Potenza, e lo Sporting Horse di contrada Pantano a Pignola per l'equitazione. La cerimonia di inaugurazione, con l'accensione della fiaccola olimpica, si svolgerà la sera del 19 allo stadio Viviani di Potenza.

Nell'anno dei Mondiali Special Olympics (a Berlino dal 17 al 25 giugno), le competizioni regionali e interregionali assumono il valore di Giochi Nazionali Estivi. Saranno 17 gli eventi per 19 discipline sportive in 54 giorni di gara che coinvolgono oltre 5.900 atleti con e senza disabilità intellettive, 229 squadre, 1.048 allenatori e oltre tremila familiari.

"Il nostro comitato organizzatore - ha detto il direttore generale di Special Olympics Basilicata, Filippo Orlando - ha lavorato per assicurare agli atleti, famiglie, tecnici e accompagnatori un'accoglienza e un'atmosfera straordinaria per far vivere loro dei giorni indimenticabili all'insegna dello sport e dell'inclusione".

"E' un evento di importanza straordinaria per la nostra città - ha detto il sindaco di Potenza, Mario Guarente - per la sua valenza sociale e culturale ed è la dimostrazione che la disabilità spesso è un limite più in chi la vede dall'esterno e non per chi la vive".