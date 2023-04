Monsignor Ligorio: "Rimettere al centro la questione Sud"

(ANSA) - POTENZA, 29 APR - La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in programma a Potenza il Primo Maggio "assuma anche il significato di una ritrovata centralità della questione-Sud nel dibattito pubblico, come questione nazionale ed europea, dopo decenni di confinamento a problema locale, al più regionale". E' l'auspicio contenuto nel messaggio dell'arcivescovo di Potenza e presidente della Conferenza episcopale della Basilicata, monsignor Salvatore Ligorio.

"Il Sud ha bisogno - ha aggiunto Ligorio - di impegni che vadano ben oltre il tradizionale, generico e vago appello per 'nuovi posti di lavoro'. Servono progetti concreti, aziende innovative e il sindacato può svolgere su questo un ruolo determinante - e soprattutto una politica nazionale che assecondi la vocazione naturale verso il Mediterraneo, il mare che è necessario esca finalmente dalla retorica e diventi anche per l'Italia una opportunità di sviluppo per i nuovi ed enormi traffici internazionali che si vanno sempre più intensificando".

