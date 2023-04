Controlli Carabinieri a Matera, tre persone denunciate

(ANSA) - MATERA, 08 APR - Tre persone sono state denunciate a Matera dai Carabinieri durante controlli eseguiti in vista delle festività pasquali. Uno dei tre denunciati era ubriaco e si è rifiutato di fornire le sue generalità, gli altri due sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico. Altre tre persone sono state segnalate al prefetto perché avevano hascisc ed eroina per uso personale.

I militari hanno controllato in totale 67 auto e hanno identificato 91 persone e dieci esercizi commerciali. Sono state rilevate "numerose contravvenzioni" per violazioni al Codice della strada. (ANSA).