ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata reparti sotto pressione

(ANSA) - POTENZA, 27 OTT - Verso quota mille positivi, con una pressione sui reparti covid che comincia a farsi preoccupante. Proprio il dato (967 all'ultimo aggiornamento diffuso dalla task force regionale) delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus rappresenta forse la fotografia più nitida di come, in poche settimane, sia cambiato lo scenario della pandemia anche in una regione che in estate aveva fatto registrare molti giorni a contagi zero.

E adesso, pure in Basilicata, comincia a "serpeggiare" la tensione per le restrizioni contenute nell'ultimo Dpcm del premier Conte, tanto che il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, dice che si tratta "di un disagio che viene manifestato in forme civili: fino ad oggi non abbiamo avuto alcun tipo di problema, ma ci sarà - ha annunciato a margine di una riunione del Comitato provinciale di Ordine e sicurezza pubblica - la massima attenzione da parte delle forze di polizia". (ANSA).