Covid: in Basilicata 95 positivi su 1.459 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 27 OTT - Novantacinque positivi al coronavirus su 1.459 tamponi analizzati ieri in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale, segnalando che 16 casi di contagio riguardano persone residenti in Puglia.

Sale ancora, da 72 del precedente aggiornamento a 75, il numero delle persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani: sette (come ieri) si trovano in terapia intensiva (due al San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera). (ANSA).