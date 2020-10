Dpcm: prefetto di Potenza, "Massima attenzione su proteste"

(ANSA) - POTENZA, 27 OTT - "Il malcontento" per le restrizioni disposte con l'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus "serpeggia anche in Basilicata, ma è un disagio che viene manifestato in forme civili: fino ad oggi non abbiamo avuto alcun tipo di problema, ma ci sarà la massima attenzione".

Così stamani il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha risposto alle domande dei giornalisti, a margine della sottoscrizione con sette sindaci della provincia dei "Patti per la Sicurezza" (Albano di Lucania, Pietragalla, Rotonda, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Costantino Albanese e Terranova di Pollino). (ANSA).