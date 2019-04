Falsa bomba a Verona: uomo resta in carcere

(ANSA) - VERONA, 26 APR - Resta in carcere il cittadino srilankrese che l'altra sera a Verona ha seminato il panico a bordo di un autobus dicendo di avere una bomba e di voler vendicare le vittime degli attentato nello Sri Lanka.

Per l'uomo, 47 anni, residente a Verona, in regola con il permesso di soggiorno, incensurato e in precedenza segnalato per episodi di ubriachezza, il Gip Cristina Carrara al termine dell'udienza al tribunale di Verona ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa nei suoi confronti è minaccia a pubblico ufficiale e procurato allarme.

"I Carabinieri - ha spiegato il comandante provinciale dell'Arma, col. Ettore Bramato - sono intervenuti in sette minuti con le pattuglie che hanno circondato il mezzo che era già stato bloccato dall'autista, il quale ha operato con sangue freddo e professionalità, aprendo subito le porte del mezzo e poi convincendo l'uomo a scendere". (ANSA).