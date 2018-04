Venezia: debuttano tornelli per turisti

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - "Non vedo niente di male" nell'installazione di tornelli a Venezia per disciplinare il traffico dei turisti nelle giornate di maggior ressa. Lo dice il sindaco Luigi Brugnaro in merito alla sperimentazione da oggi dei tornelli ai piedi del ponte di Calatrava e di quello degli Scalzi per diluire l'impatto della massa di turisti che da stamane stanno raggiungendo il centro storico. "Vogliamo dire a tutta l'Italia - spiega - che le persone che decidono di venire a Venezia sono sempre ospiti importanti per noi. Stiamo sconsigliando, soprattutto a quelli che vengono in giornata, di arrivare in giorni da bollino nero per una maggiore vivibilità di questa città". Brugnaro aggiunge: "il mio dovere è che ci sia sicurezza a Venezia: devieremo il traffico a stantuffo, cioè se serve".