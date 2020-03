M5s e Adu con autonomisti, sì a soluzione istituzionale

Venti consiglieri regionali chiedono di "procedere ai necessari e rapidi approfondimenti per trovare una soluzione istituzionale e condivisa per gestire nel modo più efficace la grave crisi sanitaria, economica e sociale che la Valle d'Aosta sta attraversando". A tal proposito hanno inviato una lettera ai Presidenti della Giunta e del Consiglio, che è stata sottoscritta dai consiglieri di Alliance valdotaine, Stella alpina, Rete civica, Barocco(Misto), ma anche da Adu e dal Movimento 5 stelle. L'Union valdotaine, al momento, non ha sottoscritto la proposta.