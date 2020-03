Coronavirus: Adu, serve nuovo commissario

"Gli operatori del servizio sanitario nazionale, tutti i lavoratori e i volontari oggi impegnati stanno facendo miracoli, ma risulta ormai evidente la necessità di affiancare al commissario per l'emergenza sanitaria un nuovo commissario che si occupi a tempo pieno degli altri aspetti della crisi, incaricato di gestire e migliorare le procedure di protezione civile e di reperire i mezzi e le risorse umane necessari". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale di Adu, Daria Pulz.

Inoltre chiede al presidente della Regione Renzo Testolin e agli assessori di "non voler abusare della situazione", sostenendo la posizione delle organizzazioni sindacali "che invocano una sospensione dell'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.1729/2019 in materia di riorganizzazione burocratica amministrativa della Regione: nel tempo dell'emergenza, non si può certo rivoluzionare una macchina amministrativa già in difficoltà".