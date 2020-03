Coronavirus: aumentano contagiati in Valle d'Aosta, sono 14

Sono 14 i pazienti positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta, su un totale di 142 tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza. Il dato è stato fornito dal presidente della Regione, Renzo Testolin, e dall'assessore alla sanità Mauro Baccega, durante una conferenza stampa nella sede della protezione civile valdostana. Inoltre 81 persone sono in "isolamento volontario" domiciliare, distribuite in 21 comuni.

"Nel complesso - commenta Testolin - sono numeri gestibili e gestiti con attenzione, senza particolari criticità". In queste ore si sta lavorando a un potenziamento della disponibilità di posti letto nell'ospedale regionale Parini di Aosta, tra cui 3 posti in più in terapia intensiva da domani e ulteriori due entro la fine della prossima settimana. "L'ospedale - ha assicurato l'assessore Baccega - è pronto per qualsiasi evenienza".