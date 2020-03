Coronavirus: Valle D'Aosta verso chiusura stazioni sci

Oltre allo stop delle attività del Casinò di Saint-Vincent e al prossimo fermo degli impianti di risalita, in Valle d'Aosta rimarranno chiusi anche i musei, compreso il centro espositivo del Forte di Bard, i castelli e tutte le biblioteche del territorio. Lo ha stabilito poco fa la Giunta regionale straordinaria che si è riunita per l’analisi dell’evoluzione della situazione sanitaria conseguente al nuovo decreto del Governo nazionale sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

Inoltre le modalità di chiusura degli impianti di risalita della regione saranno definite oggi in un incontro con i presidenti delle società di gestione.