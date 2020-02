Elezioni Vda, accordo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia

Forza Italia, Fratelli d'Italia e Front valdotain si presenteranno con una lista unica sia alle elezioni regionali del prossimo 19 aprile sia alle comunali di Aosta della prossima primavera. L'accordo è stato raggiunto e siglato nei giorni scorsi. "Il nostro obiettivo - ha commentato Alberto Zucchi, portavoce di Fratelli d'Italia - era quello di presentare un centrodestra unito come avviene nel resto d'Italia ma non è stato possibile. Pertanto ci siamo adeguati e organizzati". "Esprimo soddisfazione per l'accordo che porterà ad una lista unica tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Pnv-Front valdotain-Area civica. Il nostro motto è unire e non dividere, il centrodestra ha dimostrato di essere vincente quando è unito. In quest'ottica abbiamo deciso di presentare la lista unica" ha aggiunto Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta.