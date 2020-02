Fdi, Zucchi portavoce in Valle d'Aosta

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha nominato Alberto Zucchi quale portavoce del partito in Valle d'Aosta. "Ti ringrazio per il prezioso lavoro che già svolgi sul territorio - scrive Meloni in una lettera - e sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita".