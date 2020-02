Testolin, in ordinaria amministrazione non si può dare ok a Les Mots

La Giunta regionale, in carica solo per l'ordinaria amministrazione, non è nelle condizioni di decidere l'organizzazione del festival Les Mots. Lo spiega oggi il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, precisando che "l'approvazione della manifestazione Les Mots riveste, tra le altre cose, carattere squisitamente discrezionale quanto alla scelta del tema annuale, del programma degli eventi da svolgere e dei soggetti invitati a partecipare in qualità di relatori e ospiti, aspetti che potrebbero, peraltro, assumere connotati di opinabile indirizzo".

"Dispiace dover rinunciare ad una manifestazione di rilievo come il Festival Les Mots, ma l'osservanza della regole non può essere trascurata", aggiunge. Quanto all'ipotesi di un'iniziativa alternativa, Testolin accoglie "con particolare positività l'idea nata dalle librerie aostane di partire da questa criticità per avanzare loro stesse nuove proposte, alle quali l'Amministrazione potrà sicuramente lavorare per garantire il dovuto sostegno".

"Dal 16 dicembre - ricorda il presidente della Regione Testolin - la Giunta regionale è in prorogatio e le sue decisioni sono limitate alla sola ordinaria amministrazione, non potendo la stessa assumere, come dovrebbe essere ben noto a tutti gli amministratori, decisioni connotate da particolare discrezionalità". Secondo il presidente della Regione "tale situazione era peraltro già stata evidenziata con un apposito comunicato stampa della scorsa settimana con il quale l'Esecutivo esprimeva, stante la situazione, la propria preoccupazione in merito ai possibili rallentamenti e a difficoltà operative legate all'approvazione di provvedimenti volti a consentire l'avvio di una serie di importanti iniziative a favore della comunità valdostana".