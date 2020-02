Caos in Regione, salta Les Mots 2020

A causa della situazione di caos verificatasi in Regione, in particolare alla fine dell'anno scorso con la ritardata approvazione del bilancio, non ci sarà l'edizione 2020 di Les Mots, il festival della parola in Valle d'Aosta. Lo ha appreso l'ANSA. Non è stato infatti deliberato l'investimento per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, giunta all'undicesima edizione, che ogni anno trasformava piazza Chanoux in una sorta di grande libreria tra aprile e maggio. Sempre per l'impasse amministrativa (l'attuale governo può occuparsi solo dell'ordinaria amministrazione), che si sbloccherà solo dopo le elezioni (ancora da fissare) e la nomina di una nuova Giunta, sono numerose le manifestazioni promosse dalla Regione a rischio la prossima estate, dalla Foire d'été con gli altri eventi di promozione dell'artigianato alle rassegne musicali e culturali nei castelli, fino ai concerti di Musicastelle.