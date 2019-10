Tensioni Giunta, stop dgr nuova Univda

(ANSA) - AOSTA, 30 OTT - Fumata nera oggi nella riunione della Giunta regionale straordinaria, convocata per l'approvazione di una delibera di finanziamento della settima variante della nuova Università della Valle d'Aosta e che è stata rinviata "per approfondimenti". Secondo quanto si è appreso lo stop è arrivato dopo un confronto politico sulla futura governance della nuova società che nasce dalla fusione tra le partecipate Nuv srl (Nuova università valdostana) e Coup srl (Complesso ospedaliero Umberto Parini). Dopo una richiesta di chiarimento al Presidente della Regione, la delegazione di assessori del gruppo Alliance Valdotaine (Uvp e Alpe) ha optato per lo slittamento del voto, chiedendo al Presidente della Regione di lavorare per dare alla nuova società un nuovo e unico amministratore.