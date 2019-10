Aggravi, non solo Fosson è inadeguato

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - "La mozione di invito alle dimissioni al Presidente Fosson è stata criticata, soprattutto per la novità della provocazione, ma forse, in fondo in fondo, questo episodio conferma il concetto di "inadeguatezza" che abbiamo espresso. Però, a questo punto, ciò non vale soltanto per il solo Presidente...". Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Vallée d'Aoste Stefano Aggravi, commentando le notizie di stampa riguardanti le tensioni nella Giunta regionale sulla governance della nuova società che nasce dalla fusione di Nuv e Coup. "La scelta di fondere le due società di scopo - commenta Aggravi - nate per guidare la realizzazione della nuova Università (Nuv) e l'Ospedale Parini (Coup) è stata definita nell'ultimo Piano delle razionalizzazioni delle società partecipate e votata dal Consiglio regionale". Secondo Aggravi "in Consiglio avevamo anche chiesto di poter discutere nella competente Commissione le modalità di attuazione di questa scelta necessaria. Oggi apprendiamo di quanto avvenuto in Giunta e ne restiamo molto perplessi".(ANSA).