Borrello, per metà inquilini Erp affitto più basso

Su un campione di inquilini di edilizia residenziale pubblica del quartiere Cogne di Aosta "circa la metà ha avuto un abbassamento dell'affitto, mentre l'altra metà un incremento che in alcuni casi è stato molto significativo, anche per la mancata presentazione della documentazione Isee richiesta". Lo ha riferito oggi l'assessore all'edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello, rispondendo alla petizione contro il caro affitti presentata da alcuni utenti. "Rispetto questa iniziativa, la valuteremo, - ha aggiunto - ma mi permetto di ricordare che qualche anno fa l'importo era determinato solo sulla base della dichiarazione dei redditi, mentre a partire dal luglio 2018 si è passati all'Isse che prende in considerazione tanti aspetti; ho comunque chiesto un incontro con il difensore civico al quale spiegare tutto".