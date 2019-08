In Vda Festa delle guide in tono ridotto

Sarà all'insegna della sobrietà e senza le tradizionali dimostrazioni di soccorso la Festa delle Guide alpine 2019, in programma il 15 agosto in varie località della Valle d'Aosta. La decisione è stata presa dalle Società delle Guide Alpine delle Valle d'Aosta a seguito degli incidenti che hanno visto coinvolte due guide alpine valdostane (Gianfranco Sappa, tutt'ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ginevra dopo una caduta sul Monte Bianco, e Federico Daricou, deceduto sul Grand Combin).

Ai partecipanti alla festa, inoltre, sarà segnalata la possibilità di aderire al fondo "Solidal...monte", istituito dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna con la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e destinato a sostenere i figli minorenni delle Guide alpine valdostane cadute in servizio.