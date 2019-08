Incidente su G. Combin, morto alpinista e sua guida

E' di due morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sul Grand Combin. Una scarica di sassi ha travolto, verso le cinque, una cordata che era diretta sulla vetta. Un alpinista italiano ha perso la vita, mentre la guida alpina che conduceva la cordata, Federico Daricou, della Società del Cervino, è rimasto ferito gravemente (ha riportato un serio trauma alla gamba) ed è morto all'ospedale di Sion. Le operazioni di soccorso, condotte da Air Glacier, sono state rallentate dalle cattive condizioni del tempo. Anche il soccorso alpino valdostano è stato allertato ma non ha potuto raggiungere la zona dell'incidente con l'elicottero a causa del maltempo in quota. Non è escluso il coinvolgimento di altri alpinisti.

La cordata formata dalle due vittime era partita nella notte dalla Cabane di Valsorey. L'incidente si è verificato sotto il Colle Meitin, a circa 3.500 metri di quota, in una ripida zona di misto. Oltre ai due sono stati coinvolti nell'incidente anche tre olandesi, due dei quali sono rimasti feriti e il terzo è illeso. La guida alpina Federico Daricou è stato soccorso e elitrasportato all'ospedale di Sion, dove è deceduto.