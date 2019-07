Frana Quincinetto, intervenire anche su ponte

"Chiederemo alla Regione Piemonte di accelerare l'intervento sulla frana ma anche di intervenire con urgenza anche sul ponte di Quincinetto, i cui lavori possono rappresentare, in questo momento, una criticità nella gestione di una viabilità alternativa". E' quanto dichiara l'assessore ai trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, al termine di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in merito alla frana di Quincinetto.

"Stiamo anche lavorando ad un progetto di infomobilità - ha aggiunto - per adattare le nuove tecnologie ad un migliore e più rapida informazione. Un app quindi per dare notizie in tempo reale sulla situazione della viabilità sul nostro territorio a tutti i nostri ospiti e ai residenti". Infine Bertschy ha ribadito che "la frana è monitorata con la massima serietà e trasparenza, e questo è sicuramente un aspetto positivo, così come è elemento di rilievo che nonostante l'emergenza la valle d'Aosta non è isolata".