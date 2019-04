Europee, Pd verso apparentamento con autonomisti

Tra il Pd e i movimenti autonomisti valdostani si profila un accordo politico per le elezioni europee che prevede la candidatura di almeno un esponente della coalizione in un listino apparentato, nella circoscrizione Nord Ovest. Dopo un vertice tra Union valdostaine, Union valdotaine progressiste, Alpe e Stella alpina in cui è stato ipotizzato il percorso di consolidamento di un soggetto politico autonomista, restano ora da definire le condizioni 'accessorie' del patto con il partito di centro sinistra e il profilo dei candidati. Nei desiderata del Pd l'accordo dovrebbe comprendere anche le elezioni amministrative del 2020 ad Aosta, Comune in cui il partito attualmente esprime il sindaco. Questioni su cui si esprimeranno nelle prossime ore gli organismi politici dei movimenti.