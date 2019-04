Uv, Aurelio Marguerettaz nel Comité fédéral

L'ex assessore regionale ed ex presidente dell'Union valdotaine Aurelio Marguerettaz ritorna sulla scena politica del movimento autonomista come componente del Comité fédéral. Lo ha eletto ieri sera il Conseil fédéral che ha anche nominato Davide Sapinet, sindaco di Saint-Nicolas, come vice-presidente, in sostituzione del dimissionario Osvaldo Chabod.