Elicottero contro aereo, nullaosta funerali

La procura di Aosta ha rilasciato il nullaosta ai funerali delle sette vittime dell'incidente aereo avvenuto venerdì scorso sul Rutor, dove un aereo da turismo francese si è scontrato con un elicottero dell'eliski. Le autopsie svolte all'ospedale Parini di Aosta hanno confermato la morte per politrauma. Tra le vittime il pilota dell'elicottero, il toscano Maurizio Scarpelli, di 53 anni, e la guida alpina tedesca, trapiantata in Valle d'Aosta, Frank Henssler di 49 anni. Si trova in stato di fermo il pilota e istruttore di volo francese, Philippe Michel, di 64 anni, indagato per disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato e ricoverato, dopo l'incidente, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Aosta.