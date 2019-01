Salvati su cascata di ghiaccio con elicottero Air Zermatt

Quarto intervento notturno in pochi giorni del Soccorso alpino valdostano (Sav) per il recupero di scalatori bloccati su una cascata di ghiaccio a Cogne (Aosta).

La scorsa notte per salvare due inglesi fermi e in difficoltà sulla cascata 'Cold couloir', a 2.600 metri di quota, è dovuto alzarsi un elicottero svizzero dell'Air Zermatt, abilitato al volo notturno con a bordo una guida del Sav. Le operazioni di salvataggio a piedi sarebbero durate almeno 8 ore, troppe considerati il buio e la temperatura rigida crollata a -15 gradi. I due ghiacciatori sono stati portati a Cogne alle 1.30 circa dove sono stati visitati dal medico del 118. Siccome le loro condizioni fisiche era buone pur con una lieve ipotermia, hanno deciso di rifiutare il ricovero ospedaliero.