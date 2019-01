Recupero 5 scalatori bloccati in cascata

Terzo intervento in 10 giorni del Soccorso alpino valdostano per il recupero notturno di scalatori in difficoltà su una cascata di ghiaccio a Cogne. L'ultimo episodio è avvenuto alcune ore fa sulla via denominata 'Pattinaggio artistico' per il salvataggio di due cordate di 'ghiacciatori' che non erano più in grado di rientrare. Le cinque persone sono state raggiunte e ricondotte a valle. Sono in buone condizioni fisiche e non hanno avuto necessità di intervento sanitario. L'intervento si è concluso all'una di notte. Vi hanno partecipato anche i finanzieri del Sagf e i Vigili del fuoco.