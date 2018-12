Al via in 2/a commissione iter bilancio

Con l'audizione della presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti e dell'assessore al bilancio e alle finanze, Stefano Aggravi ha preso il via oggi in seconda commissione consiliare l'esame della legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, presentati dalla Giunta regionale. "La riunione si è svolta in un clima pacato - spiega il vicepresidente della Commissione, Roberto Luboz (Lega VdA) -: abbiamo deciso di non procedere alla nomina dei relatori dei due disegni di legge, nell'attesa di avere ulteriore documentazione sui documenti di bilancio e per programmare le audizioni con i rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni di categoria e delle parti sociali". Secondo l'assessore Aggravi "la situazione politica non ha aiutato e probabilmente non aiuterà l'iter, però il progetto di bilancio è stato oggi rappresentato, i commissari hanno fatto le loro domande, vi sarà l'occasione per approfondire interiormente, comunque vada la situazione politica".