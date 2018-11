Continua ripresa Vda, ma in estate industria rallenta

Prosegue nel primo semestre del 2018 la ripresa dell'economia valdostana, con segnali positivi che provengono dall'industria. Settore nel quale tuttavia hanno fatto la comparsa alcuni rallentamenti nel periodo estivo. È quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale del rapporto della Banca d'Italia, curato dalla ricercatrice Cristina Fabrizi. Bene il settore turistico, pur in assestamento, che registra più stranieri a compensazione del calo degli italiani.

È proseguito il recupero dell'occupazione (soprattutto industria e turismo), anche se continua a calare nelle costruzioni. La disoccupazione è scesa al 6,9%. In campo bancario, il credito alle imprese è ancora cresciuto. Anche quello alle famiglie pur essendo in decelerazione. Aumentano dell'8,1% i depositi, soprattutto delle imprese. "In questa prima parte dell'anno possiamo essere ancora moderatamente ottimisti, anche se negli ultimi mesi si intravvede un lieve calo", ha spiegato Angelica Pagliarulo, direttrice della filiale di Aosta.