Bankitalia, si eviti disastro totale Casinò

"Ci auguriamo che la situazione venga gestita, almeno da questo stadio attuale in là, in maniera provvida che eviti il disastro totale". Lo ha detto Angelica Pagliarulo, direttrice della filiale di Aosta della Banca d'Italia , commentando la crisi del Casinò di Saint-Vincent. "Ci preoccupa la situazione - ha aggiunto - e speriamo, tutti confidiamo in una soluzione meno dolorosa e meno drammatica possibile anche perché l'indotto che la casa da gioco ha sulla nostra regione è sicuramente non trascurabile". La dirigente ha aggiunto: "Speriamo che si addivenga ad una soluzione il più possibile soft, principalmente che non abbia effetto domino sulla stabilità dell'economia territoriale; sicuramente stiamo seguendo con attenzione, come tutti quanti in Valle d'Aosta, il problema casinò".