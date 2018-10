Di Matteo, pronto attivare azioni tutela creditori

Nel caso che il bilancio 2017 della Casinò de la Vallée spa non venga approvato "in quanto non sono rilevati gli elementi di continuità aziendali", l'amministratore unico Giulio Di Matteo "è pronto ad attivare senza indugio tutte le azioni di legge a tutela dei creditori". Lo dichiara all'ANSA lo stesso Di Matteo a pochi giorni dall'assemblea, convocata per il 9 ottobre, "A causa della tensione finanziaria - ha spiegato - non possiamo andare oltre quella data altrimenti sono tenuto ad attivare tutte le azioni previste dalla legge". Di Matteo aggiunge: "Nell'ambito di un percorso di assoluta collaborazione abbiamo fornito alla proprietà tutta la documentazione che ci è stata richiesta. Non vedo perchè il bilancio non debba essere approvato. Inoltre segnalo che stipendi e decade sono stati pagati regolarmente, nonostante la tensione finanziaria abbiamo adempiuto agli obblighi". Le misure a tutela dei creditori - come previsto dalla legge - sono quelle indicate dalla normativa in materia concorsuale.

Aggravi, non ho cambiato opinione su bilancio anzi... - Riguardo alla decisione di non approvare il bilancio della Casinò de la Vallée spa "non ho cambiato opinione, anzi dopo aver ricevuto la nuova documentazione sono ancora più convinto della mia scelta". Lo ha detto l'assessore regionale Stefano Aggravi a margine del Consiglio Valle.