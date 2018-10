Casinò, assemblea il 9 ottobre

E' stata convocata per il 9 ottobre, alle 18, l'assemblea dei soci della Casinò de la Vallée spa per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017. L'amministratore delegato Giulio Di Matteo ha inviato alla proprietà (la Regione Valle d'Aosta) una relazione specifica sulle azioni per ridurre il costo del personale, corredata da schede illustrative, e la bozza della fideiussione.