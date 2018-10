Casinò, +2,75% di incassi a settembre

A settembre gli incassi del Casinò di Saint-Vincent (4 milioni 427 mila 204 euro) fanno registrare una crescita del 2,75 per cento (più 118 mila 391 euro) rispetto allo stesso mese del 2017. Lo riporta il sito gioconews.it. I tavoli - scrive il portale specializzato - "chiudono il mese in calo del 13,57 per cento (meno 236 mila 349 euro)" e "tra i giochi risultano con segno negativo il punto banco (meno 3,31 per cento), lo chemin de fer (meno 69,78 per cento), il poker ultimate (meno 46,65 per cento), i craps (meno 71,31 per cento), il poker Saint-Vincent (meno 95,71 per cento), la roulette americana (meno 49,56 percento), la fairoulette (meno 20,42 percento)". Segno positivo invece per "la roulette francese (più 36,54 per cento), il poker texas hold'em (più 82,84 per cento), il black jack (più 24,19 per cento), il trente et quarante (più 351,58 per cento)". Le slot machines "incassano nel mese 2 milioni 921 mila 332 euro, in crescita del 13,82 per cento rispetto al 2017 (più 354.740 euro)".