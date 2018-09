Nuovo piano Casinò, servono ancora 5 mln euro di capitalizzazione

Per effettuare gli investimenti necessari al rilancio della Casa da gioco e per portare a termine la riorganizzazione del personale servono nel breve periodo un aumento di capitale da parte della Regione di 5 milioni di euro oltre che la conferma della fidejussione di 7,2 milioni di euro già deliberata nel 2017. E' quanto prevede l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del Casinò di Saint-Vincent, redatto dalla società Deloitte, e consegnato ieri alla proprietà. I contenuti del documento sono oggetto nel pomeriggio di una riunione della quarta commissione consiliare.



Nuovo piano, beni a Regione e stop prestito Finaosta - Una possibile soluzione "definitiva" delle criticità finanziarie della casa da gioco di Saint-Vincent potrebbe derivare dalla restituzione alla Regione degli immobili del Casinò e del Grand Hotel Billia con in cambio la cancellazione dell'indebitamento di 47,8 milioni di euro nei confronti della Finaosta. Questa una delle ipotesi contenute della revisione del piano di ristrutturazione della casa da gioco valdostana, predisposto dalla Deloitte e presentato alla proprietà. La Regione potrebbe poi concedere in affitto i locali a prezzo di mercato.



Ulteriori tagli personale per 40 unità - L'aggiornamento del piano di ristrutturazione del Casinò de la Vallée prevede l'incentivazione all'uscita di ulteriori 40 unità tramite meccanismi diversi dalla legge Fornero. E' quanto indicato nel documento redatto dalla Deloitte che sarà oggi oggetto di confronto durante la riunione della quarta commissione del Consiglio Valle.