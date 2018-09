Casinò, domani dossier in Consiglio vda

(ANSA) - AOSTA, 25 SET - Il dossier del Casinò, di cui oggi sono state diffuse le linee di modifica del piano di ristrutturazione, approda domani in Consiglio regionale. Così ha deciso all'unanimità in serata la quarta commissione consiliare, presieduta da Pierluigi Marquis, al termine di una lunga riunione. Verrà chiesto alla conferenza dei capigruppo di iscrivere un apposito punto all'ordine del giorno della seduta convocata per domani e dopodomani.(ANSA).