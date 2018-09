Casinò, slitta incontro proprietà-sindacati

Slitta l'incontro tra la Regione Valle d'Aosta, in qualità di principale azionista del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, e le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione a pochi giorni dall'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2017 della casa da gioco. La riunione è aggiornata al pomeriggio di mercoledì. Il rinvio è stato disposto per un "impegno improrogabile" dei rappresentanti della Regione, che oggi - secondo quanto si è appreso - incontreranno i vertici dell'azienda. Obiettivo dei sindacati è chiedere alla proprietà quali sono le sue intenzioni per tentare il salvataggio dell'azienda che sta affrontando una pesante crisi finanziaria.