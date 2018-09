Aggravi, su Casinò clima non aiuta

"Quella del 14 settembre è un'assemblea fondamentale, importantissima, non solo per l'azienda ma per tutta la comunità. In questi otto giorni spero si possa lavorare serenamente, il clima che si è creato non aiuta l'attività che viene fatta e non aiuta lo stesso brand".

Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi, in merito all'approvazione del bilancio del Casinò di Saint-Vincent da parte dell'assemblea dei soci (Regione e Comune di Saint-Vincent).

Relativamente alle proposte avanzate negli ultimi giorni da privati, sottolinea: "Per poter valutare le proposte occorre conoscerle. Il percorso andrebbe considerato a 360 gradi. Di tali iniziative nè la Regione nè l'azienda sanno nulla. Queste sono notizie che non fanno altro che aumentare la tensione, c'è una sorta di schizofrenia che non fa bene al Casinò".