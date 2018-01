Notaio Giampaolo Marcoz candidato alla Camera

Il notaio Giampaolo Marcoz è il candidato alla Camera per la coalizione formata da Mouv, Alpe, Stella alpina e Pnv-Ac. Lo ha appreso l'ANSA al termine di una riunione tra i movimenti politici in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. "La società civile - ha detto Marcoz - deve mettere la propria professionalità al servizio della Valle d'Aosta per un progetto di rilancio e di crescita nel rispetto dei suoi valori fondanti". I movimenti stanno lavorando alla definizione della candidatura al Senato.