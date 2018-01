Uvp fermo su Rosset,Pd punta su Vacchina

L'Uvp rimane ferma sulla designazione dell'ex presidente del Consiglio regionale Andrea Rosset, mentre il Pd gioca a sorpresa la carta di Paola Vacchina, esponente della società civile, dirigente nazionale delle Acli ed ex presidente regionale dell'associazione. Si è chiuso con un nulla di fatto, a tarda notte, il tavolo della trattativa (presenti anche i rappresentanti dell'Union Valdotaine e di Epav) per la scelta del candidato alla Camera dei deputati delle forze di maggioranza in Regione. Riempita la casella del Senato con il parlamentare uscente dell'Uv Albert Laniece, il confronto è fermo sul secondo nome. Per ora non è fissata alcuna riunione, ma sono previsti incontri informali.

Gli scenari ipotizzati vanno dall'individuazione di un terzo nome che consenta un riavvicinamento delle posizioni di Uvp e Pd alla rottura della coalizione.