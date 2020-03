Consiglio comunale Corciano in streaming

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Il consiglio comunale ai tempi del coronavirus si fa in streaming: è accaduto a Corciano, dove l'assemblea legislativa, prima in Umbria e fra le prime in Italia, si è riunita alle 17 di giovedì 19 marzo "da remoto".

"Abbiamo fatto un paio di test nei giorni precedenti - commenta l'assessore all'innovazione tecnologica Andrea Braconi - e siamo stati pronti a partire. Un contributo fondamentale è arrivato dalle risorse professionali comunali, alle quali va il mio ringraziamento, che hanno curato, dalla sede municipale, tanto la parte tecnica che informatica". D'altra parte, prosegue l'assessore, in una nota dell'ente, se è vero che vale la tutela fondamentale della salute, parallelamente non va creato alcun disservizio. "Le nostre esigenze collettive - dice ancora Braconi - rimandano a riunioni 'vecchio stampo' ma il presente ci impone altre modalità, che ci auguriamo siano davvero limitate allo stretto indispensabile".