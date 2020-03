Approvato aggiornamento Defr regionale

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con 13 a favore e sette astenuti, la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale".

Prevede per il 2020 invarianza della pressione fiscale; decrescita delle entrate tributarie e riduzione di alcune entrate extratributarie; contenimento e riduzione delle spese di funzionamento per l'intero sistema regionale; riduzione dei costi della politica con un taglio delle spese previste per le strutture di supporto della presidente e della Giunta e anche delle spese di funzionamento dell'Assemblea; revisione della spesa del personale; finanziamento con risorse regionali incrementali del sistema di Tpl. E poi ancora incentivazione delle politiche a supporto economico alle famiglie e alle imprese; rafforzamento delle politiche per la protezione civile; sostegno delle attività culturali e degli interventi a favore dello spettacolo, dei giovani e dello sport; rafforzamento delle politiche per la promozione turistica.