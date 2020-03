Approvato bilancio Assemblea Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2020-'22 dell'assemblea legislativa, il documento che autorizza e vincola la gestione finanziaria del triennio di riferimento.

Il fabbisogno finanziario per il 2020 è di 19 milioni 238 mila euro, che scenderà a 18 milioni 445 mila euro per il 2021 e a 18 milioni 364 mila euro per il 2022. (ANSA).