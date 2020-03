A Pantalla ospedale per coronavirus

Sarà quello della Media Valle del Tevere, a Pantalla, l'ospedale regionale dedicato all'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, "in seguito all'ordinanza dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, che predispone nuove misure per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia da Covid-19". E' stato scelto - ha spiegato - in virtù di due elementi ritenuti importanti: "la geo-localizzazione della struttura che si trova sulla direttrice stradale principale dell'Umbria posta tra i due hub regionali di Perugia e Terni, nonché la possibilità di procedere con la riconfigurazione strutturale in maniera più celere essendo quello di più recente ultimazione".

"Nell'ospedale della Media Valle del Tevere - spiega Coletto - sarà sospesa l'attività del punto nascita e tutte le attività dei reparti dedicati saranno trasferite nei Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione di primo livello di riferimento".