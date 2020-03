Accessi al pubblico limitati e smart working alla Provincia di Terni, dove il presidente Giampiero Lattanzi ha emanato alcuni provvedimenti nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

In una direttiva, valida fino al 3 aprile, viene disposto che il pubblico può entrare negli uffici solo per motivi strettamente necessari e soltanto su appuntamento, chiamando preferibilmente lo 0744-4831 e rispettando gli orari di apertura della sede.

Nello stesso tempo la Provincia sta dotando i propri servizi igienici ed uffici di prodotti per la disinfezione e l'igiene.

Approvato anche un regolamento che dà la possibilità ai dipendenti di lavorare da casa. Le opportunità di smart working, o lavoro agile, danno precedenza ai lavoratori con patologie che possano esporli maggiormente al rischio di contagio, a coloro che si avvalgono dei servizi del trasporto pubblico per recarsi sul posto di lavoro e a quelli sui quali grava la cura dei figli che frequentano asili nido e scuole infanzia. (ANSA).