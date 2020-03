In 4 denunciati per no rispetto Decreto

Quattro persone denunciate a Norcia per non avere rispettato le limitazioni previste dal decreto emanato dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. A darne notizia è il Comune.

I deferimenti all'autorità giudiziaria sono scattati a seguito dei controlli messi in atto dalla polizia locale, dopo avere constatato che i quattro si trovavano a circolare "senza giustificato motivo". "E' importante che tutti i cittadini si attengano a quanto disposto dal presidente del Consiglio, in un momento particolarmente complesso della nostra storia", ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Ognuno di noi deve fare la propria parte nel rispetto del prossimo, così potremo uscire prima possibile da questa situazione", ha aggiunto.

"Siamo chiamati tutti ad una grande prova di responsabilità e di senso civico" ha sottolineato il responsabile della polizia locale, tenente Samuel Rosati.