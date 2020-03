Salgono a 62 positivi virus in Umbria

Salgono a 62, alla mezzanotte dell'11 marzo, 18 in più rispetto al giorno precedente le persone positive in Umbria al coronavirus. I guariti sono due.

Lo ha annunciato la Regione, sottolineando che allo stato attuale, "non ci sono focolai di Covid-19". La Direzione regionale alla Salute spiega infatti che i mille e 35 cittadini in isolamento rientrano "quasi tutti" nella rete dei contatti avuti dalle persone risultate positive.

I positivi sono 37 nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni. In 16 sono ricoverati, sei nell'ospedale di Terni e dieci in quello di Perugia, cinque in terapia intensiva nel capoluogo umbro e tre nel nosocomio ternano. Gli altri sono seguiti nei reparti di malattie infettive.

Sempre alla mezzanotte dell'11 marzo risultano 276 soggetti usciti dall'isolamento, 162 nella provincia di Perugia e 114 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 24 del 11 marzo, sono stati eseguiti 457 tamponi.