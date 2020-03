Percorso più breve per bilancio Regione

Percorso legislativo abbreviato per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione, mercoledì 18 o giovedì 19 marzo anziché giovedì 26 come programmato inizialmente; un atto di indirizzo unitario che impegni la Giunta ad orientare risorse per fronteggiare l'emergenza coronavirus, un impegno che mira a rendere "pienamente operativa" l'Amministrazione regionale nell'affrontare la situazione. L'aggravarsi della situazione e gli ulteriori provvedimenti del Governo hanno spinto l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa a formulare questa proposta che è stata discussa e approvata all'unanimità dalla Conferenza dei capigruppo che si è riunita a Palazzo Cesaroni.